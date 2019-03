Besançon : un proviseur-adjoint de lycée agressé par un élève, les professeurs exercent leur droit de retrait

Le proviseur-adjoint a perdu connaissance quelques minutes avant d'être transporté aux urgences.

Un proviseur-adjoint d'un lycée de Besançon (Doubs) a été agressé jeudi 28 mars dans la matiéne par un élève, selon les informations recueillies par France Bleu Besançon. Les faits se sont produits au lycée Louis-Pergaud, le plus gros établissement de l'académie, juste après la récréation de 10 heures. Le proviseur-adjoint, chargé des élèves de seconde, avait convoqué un lycéen et sa mère pour des questions d'absentéisme récurrent. C'est en sortant de ce rendez-vous que le ton est monté entre l'élève et le proviseur-adjoint.

C'est en entendant des cris que le proviseur, Jean-Luc Gorgol, qui se trouvait dans une salle à proximité, est sorti et a tenté de séparer les deux protagonistes. Selon lui, l'élève a donné "un coup de pied dans le dos" à son collègue, qui est tombé dans les escaliers. Sa tête a heurté la rampe.

Cellule de crise et cellule psychologique

Le proviseur-adjoint a perdu connaissance quelques minutes avant d'être transporté aux urgences de l'hôpital Jean-Minjoz de Besançon. Dans la confusion, l'élève a réussi à partir. Une cellule de crise a été réunie avec l'ensemble du personnel. Les professeurs, par solidarité, ont exercé leur droit de retrait.

"Il est inadmissible que l'on vienne travailler le matin et qu'on ressorte blessé et inconscient de l'établissement parce qu'on a été agressé", a déclaré Jean-Luc Gorgol, le proviseur, à France Bleu Besançon. "C’est un événement important, qui aurait pu être dramatique." Son adjoint "va bien physiquement, mais il est très choqué psychologiquement", a précisé le proviseur.

Dès le début d'après-midi, une cellule psychologique a été mise en place par le rectorat de Besançon, à la demande du proviseur.