Aveyron : 900 tonnes de batteries au lithium ont pris feu dans un incendie

Un important incendie a eu lieu samedi 17 février après-midi dans une annexe du site industriel Snam (Société nouvelle d'affinage des métaux) sur la commune de Viviez, dans l'Aveyron. L'entreprise recycle des batteries au lithium. Dans le bâtiment, 900 tonnes de batteries ont pris feu ainsi que les 3 000 m2 d'entrepôt où elles étaient stockées.

Le feu est désormais maîtrisé mais l'intervention des pompiers doit durer toute la nuit. Aucun blessé n'est à déplorer. Par précaution, les populations situées dans un rayon de 500 mètres avaient été appelées à rester confinées.

Environ 70 pompiers sont sur place

En début de soirée, elles ont toutes pu ressortir de chez elles, indique le colonel Mickaël Lecoq, directeur départemental d'incendie et de secours de l'Aveyron. "L'incendie est circonscrit à son périmètre et ne menace plus, il prendra beaucoup de temps pour pouvoir être éteint mais ne représente plus un risque pour la population ni pour l'environnement ni pour les entreprises environnantes", précise-t-il. Les mesures de la toxicité des fumées réalisées tout au long de la journée "ont permis d'écarter tout risque pour la population et pour les sapeurs-pompiers", ajoute-t-il.

Environ 70 pompiers sont sur place, précise France Bleu Occitanie. Les secours spécialisés en risques chimiques de Haute-Garonne sont aussi présents ainsi que les forces de l’ordre et la Direction régionale de l'Environnement, de l'Aménagement et du Logement (DREAL). Les sapeurs-pompiers de Marseille doivent aussi arriver sur place afin de réaliser de nouvelles mesures sur les fumées.

Une déviation routière a été mise en place pour permettre le contournement du site, la route départementale 5 est fermée.