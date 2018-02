Auxerre : un automobiliste fait un vol plané spectaculaire à la sortie d'un rond point

L'homme a perdu le contrôle de sa voiture à la sortie d'un rond point et roulait de façon "excessive".

Un automobiliste de 24 ans est sorti indemne, jeudi 8 février, d'une sortie de route suivie d'un vol plané qui a conduit sa voiture tout droit dans un centre de contrôle technique à Auxerre (Yonne).

L'homme conduisait une Fiat Punto jeudi matin vers 7h30 dans une zone d'activité de la préfecture de l'Yonne et a perdu le contrôle à la sortie d'un rond point en raison "d'une vitesse excessive", a indiqué un porte parole de la police nationale. L'automobile a traversé un parking qui se termine en à-pic et fait "un vol plané de plus de dix mètres", brisant la cloison d'un centre de contrôle technique situé quelques mètres en contrebas, désert à cette heure matinale, ont précisé les forces de l'ordre.

Capture écran du compte Facebook de la police nationale de l'Yonne, jeudi 8 février 2018. (POLICE NATIONALE DE L'YONNE)

Le conducteur "n'a rien physiquement mais était en état de choc". Son alcoolémie était négative, selon la police. Une employée d'un laboratoire d'analyses médicales voisin a été légèrement blessée à la main par des débris de verre en venant lui porter secours.