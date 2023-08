Australie : un ancien puériculteur a été inculpé pour agressions sexuelles sur 91 enfants

Les agressions ont eu lieu dans dix centres différents de garde d'enfants entre 2007 et 2022 et ont visé exclusivement des très jeunes filles.

Un ancien puériculteur australien a été inculpé d'agressions sexuelles sur 91 enfants, dans ce que la police a décrit, mardi 1er août, comme une affaire "glaçante" parmi les pires connues par le pays. Les agressions ont eu lieu dans dix centres différents de garde d'enfants entre 2007 et 2022 et ont visé exclusivement "des filles prépubères", selon la police.

L'homme de 45 ans a été inculpé de 1 623 crimes, dont 136 viols, et 110 "rapports sexuels" avec des enfants âgés de moins de dix ans, un chef d'accusation utilisé à la place de celui de viol dans certaines juridictions australiennes, ont ajouté les policiers. Les plus jeunes victimes avaient un an.

Les enquêteurs ont pu remonter sa piste en août en réussissant à faire correspondre l'arrière-plan de contenus pédopornographiques trouvés sur le dark net à un établissement du centre de Brisbane, dans l'Etat du Queensland. Plus de 4 000 images et vidéos ont été découverts sur son téléphone et son ordinateur, les officiers mesurant alors la gravité des "abominables" crimes présumés de l'ancien puériculteur, qui les aurait "tous" filmés ou en aurait pris des photos.