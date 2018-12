Australie : près de 3 000 personnes évacuées après l'apparition d'une fissure dans une tour de 38 étages à Sydney

En pleine soirée de Noël, lundi soir, les habitants ont été priés de quitter les lieux à la hâte. La tour résidentielle avait bougé d'"un ou deux millimètres", selon les experts.

Ce n'était pas prévu au menu de leur réveillon de Noël. Près de 3 000 personnes ont été priées de quitter leur habitation à la hâte, lundi 24 décembre, après l'apparition d'une fissure dans une tour d'habitation de 38 étages à Sydney (Australie). "La police a été informée d'un fort craquement au niveau 10" de l'Opal Tower, a déclaré le chef par intérim des services régionaux d'incendie et de secours. Elle a "trouvé qu'il y avait une fissure". Dépêchés sur place, les experts ont remarqué que le bâtiment avait en effet bougé d'"un ou deux millimètres".

Les secours ont expliqué que "des pompiers, accompagnés d'ingénieurs et de membres du personnel médical" vont maintenant "explorer le bâtiment pour évaluer les dégâts" sur cette tour, dont les 392 logements ne sont occupés que depuis août dernier.

L’exploitant du bâtiment a envoyé un mail aux habitants de la tour les informant "qu’elle pouvait potentiellement s’écrouler", rapporte ABC News (lien en anglais). "Je suis très inquiet", a confié l’un des habitants à la chaîne australienne.

Il y a quelques jours, les portes avaient l’air différentes, elles ne se refermaient plus très bien. Et quand il y avait un vent fort, on pouvait vraiment sentir la tour bouger.un habitant de l'Opal Tower à Sydneyà ABC NEws

Une zone de sécurité de 250 mètres a été délimitée autour du bâtiment. La gare située dans le quartier a été fermée. Eau, gaz et électricité ont par ailleurs été coupés.