REPORTAGE. "Il faut que la vie continue" : à Annecy, le Festival d'animation s'ouvre dimanche dans une ville encore bouleversée

À Annecy, le traditionnel Festival du film d'animation débute dimanche, après l'attaque au couteau perpétrée jeudi dernier. Professionnels et locaux veulent montrer qu'ils n'ont "pas peur".

Dans les rues d'Annecy, les terrasses font le plein et les hôtels affichent complet depuis des mois pour le Festival international du film d'animation. Malgré l'attaque au couteau perpétrée jeudi 8 juin, qui a fait six blessés dont quatre jeunes enfants, "aucune annulation et aucun changement" confirme un gérant qui reçoit principalement des équipes de Walt Disney. "Parfois les Américains sont assez craintifs quand il y a des évènements particuliers mais là, il n'y a pas eu de changement", explique-t-il.

Pas de changement non plus pour Christelle et Christophe, des Annéciens qui participeront aux séances en plein air sur le Pâquier, où l'attaque a eu lieu, comme chaque année pour "leur montrer, à qui que ce soit, qu'ils n'auront pas raison et ne prendront pas le dessus". Pour eux, il était important de maintenir le festival parce qu'"il faut que la vie continue".

"On a besoin de moments comme un festival"

Maintenir l'évènement, c'est le "symbole de notre force collective, de montrer que l'on n’a pas peur", selon Mickael Marin, directeur de Citia, qui organise le Festival du marché international du film de l'animation d'Annecy. "On a besoin de moments comme un festival, qui crée du lien", affirme-t-il. Cette année, les projections en plein air sur le Pâquier commenceront lundi 12 juin, plutôt que dimanche comme traditionnellement parce que la mairie a annoncé un "temps de communion" ce jour-là. Plus de 13 000 personnes du monde entier ont participé au festival l'année dernière et l'organisation espère dépasser ce chiffre pour cette 42e édition.