Angers : un grand-père et son petit-fils molestés par des cambrioleurs, une voiture de luxe volée

Les policiers de Rambouillet ont interpellé et placé en garde à vue deux hommes soupçonnés d'avoir agressé un grand-père et son petit-fils à Angers mercredi. Ils sont aussi soupçonnés d'avoir ensuite volé une voiture de luxe pour prendre la fuite.

Deux hommes ont été interpellés mercredi 5 avril aux Essarts-le-Roi, dans les Yvelines puis placés en garde à vue, suspectés d'avoir agressé un grand-père et son petit-fils plus tôt dans la journée dans un pavillon d'Angers, dans le Maine-et-Loire, afin de dérober une voiture de marque Porsche, a appris franceinfo de source policière, confirmant une information de RMC.

Ce grand-père âgé de 75 ans gardait son petit-fils de huit ans mercredi après-midi, à son domicile, lorsque trois hommes ont pénétré dans la maison, située dans une zone pavillonnaire, et s'en sont pris physiquement à l'homme et à l'enfant.

Les voleurs suivis en hélicoptère

Les voleurs ont d'abord volé au grand-père son téléphone portable, puis ils ont dérobé la clé de sa voiture Porsche, avec laquelle ils ont pris la fuite. Les policiers de la PJ ont pu rapidement géolocaliser la voiture volée et un hélicoptère a été mobilisé pour suivre la progression des cambrioleurs, sur l'autoroute en direction de la région parisienne.

En arrivant dans les Yvelines, les cambrioleurs ont été pris dans des embouteillages et les policiers du commissariat de Rambouillet ont pu interpeller le conducteur et le passager, tous deux âgés de 21 ans et déjà connus pour des faits similaires.