Alpes-Maritimes : le cadavre en partie brûlé d'une femme découvert dans un parc

Une femme a appelé les secours mercredi après avoir découvert ce corps, partiellement dénudé et brûlé, à Mougins.

Le cadavre en partie brûlé d'une femme a été découvert mercredi 25 décembre dans la matinée près d'un étang dans un parc de Mougins (Alpes-Maritimes), a indiqué la procureure de la République de permanence à Grasse, confirmant une information de Nice-Matin. Une enquête criminelle a été ouverte.

En matinée, une femme a appelé les secours après avoir découvert ce corps, partiellement dénudé et brûlé, a précisé la procureure de la République de Grasse, Fabienne Atzori. Le corps se trouvait près de l'étang de Fontmerle, dans le parc de la Valmasque, non loin de la technopole de Sophia-Antipolis. "De nombreux gendarmes de la compagnie de Cannes ont été dépêchés sur les lieux, rejoints par la SR [section de recherches] de Fréjus et les techniciens en investigation criminelle de la gendarmerie", précise le quotidien.

L'enquête a été confiée à la compagnie de gendarmerie de Cannes, qui recevra sans doute l'appui des enquêteurs spécialisés de la section de recherches, "au vu de la complexité de l'enquête qui s'annonce", a précisé la magistrate.