VIDEO. Un canard originaire d’Asie du Nord Est observé à Central Park

Un mystère plane à Central Park. Comment un canard mandarin, originaire d’Asie du Nord Est, à quelques 10 000 kilomètres de là, s’est retrouvé à barboter dans les eaux du fameux parc de New York ? Pour l’instant, personne ne sait. Les explications les plus probables seraient qu’il se soit échappé d’un zoo ou relâché par un particulier. Les couleurs orangées et surprenantes de l’oiseau ont attiré des foules de New-yorkais qui n’ont pas tardé à le surnommer "Hot Duck" (Canard Sexy). Seuls les mâles de cette espèce possèdent ces plumes multicolores qui leur permettent de séduire les femelles avec qui ils restent toute leur vie. Un comportement qui les a rendus symboles de fidélité en Asie. Après la saison de reproduction, ils perdent de leur éclat et retrouvent des couleurs similaires aux femelles. Aujourd’hui, cette espèce peut également être observée en Europe, notamment en France, en Angleterre et en Allemagne où elle s’est parfaitement acclimatée après que plusieurs d'entre eux se sont échappés d’un zoo. Central Park, bientôt peuplé de canards mandarins ?