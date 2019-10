New York : Uber, un taxi dans les airs

Le réflexe est devenu commun dans les grandes villes : une application, et une voiture au bout des doigts. Mais depuis cette semaine à New York, un nouveau véhicule est proposé. Pour aller du centre-ville de Manhattan à l'aéroport Kennedy, il suffit d'un clic sur le logo Ubercopter, et, pour 209€ par personne, voici une course d'un nouveau genre. Une première voiture arrive. Direction l'héliport au sud de Manhattan, puis embarquement rapide dans l’hélicoptère Uber.

Un trajet deux fois plus rapide

En quelques instants, l'appareil s'échappe des rues encombrées de la mégalopole américaine. Pour la journée de lancement, Uber transporte des journalistes. Il faut huit minutes de vol pour arriver à l'aéroport. À la descente de l'hélicoptère, un autre véhicule Uber a juste à conduire les passagers au terminal d'embarquement pour prendre l'avion. "Au final, cela nous aura pris quarante minutes pour atteindre un terminal de l'aéroport depuis le centre-ville de Manhattan, avec un vol en hélicoptère et deux petits trajets de voiture. Cela nous aurait pris une heure et vingt minutes en taxi : le double de temps, mais aussi deux fois moins cher", explique le journaliste de France 2 Loïc de la Mornais.

