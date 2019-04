Réfugié depuis 2012 à l'ambassade d'Equateur à Londres, Julian Assange, le fondateur de Wikileaks, a été arrêté

Réfugié depuis 2012 à l'ambassade d'Equateur à Londres, le fondateur de Wikileaks, Julian Assange, a été arrêté dans la capitale britannique, annonce la police dans un communiqué jeudi 11 avril. Les autorités affirment avoir été autorisées à pénétrer dans l'ambassade, après que le gouvernement équatorien a retiré l'asile à Julian Assange. Il va être présenté à un magistrat "dès que possible", précise la police.

Julian Assange has been arrested by officers from the Metropolitan Police Service https://t.co/yhOIPbmMo2 pic.twitter.com/dUrDp228In