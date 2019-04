Non, Julian Assange n\'a pas fait fuité des milliers de documents secrets

Avec son organisation WikiLeaks, Julian Assange s’était spécialisé dans la publication de documents secrets, notamment en diffusant en 2010 des milliers de documents montrant la conduite des Américains lors des guerres en Irak et en Afghanistan. Suite à son arrestation, de nombreux internautes dans le monde entier ont partagé et relayé un dernier coup d’éclat du lanceur d’alerte : «Assange avait promis de révéler le contenu du fichier assurance de WikiLeaks en cas d'arrestation. C'est chose faite. Des centaines de dossiers sur la Chine, les Etats-Unis, l'Angleterre, la scientologie, et bien d'autres, sont disponibles.»

Ce message est accompagné d’un lien renvoyant vers une liste de milliers de dossiers téléchargeables. Parmi ces fichiers à priori exclusifs, on trouve des rapports, des documents judiciaires ou des dossiers classés sur de nombreux pays ainsi que des organisations comme la CIA ou l’église de scientologie. Mais que valent ces révélations ? Rien de neuf, explique WikiLeaks dans un démenti. Le lien relayé «n’est pas une réponse d’Assange à son arrestation. C’est une page où les documents publiés peuvent être téléchargés en masse afin que les gens puissent créer des copies, accéder aux publications hors ligne ou utiliser les données brutes. Il existe depuis des années.»

Depuis l’arrestation de Julian Assange, la plateforme n’a pas publié de nouveaux documents, mais seulement des appels à protester contre une possible extradition du lanceur d’alerte.

Retrouvez Désintox du lundi au jeudi, dans l'émission 28 Minutes sur Arte, présentée par Elisabeth Quin.

