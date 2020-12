Nouvelles fouilles pour retrouver le corps d'Estelle Mouzin : "On espère que cette fois-ci sera la bonne", veut croire l'un des avocats de la famille de la fillette

De nouvelles fouilles débutent lundi 6 décembre dans l'ancien château de Michel Fourniret dans les Ardennes pour essayer de retrouver le corps d'Estelle Mouzin. Il y a un peu plus d'un mois, Michel Fourniret a fourni des indications sur l'emplacement du corps. "On espère que cette fois-ci sera la bonne et qu'on pourra retrouver le corps d'Estelle", a déclaré lundi 7 décembre sur franceinfo Didier Seban, avocat de la famille Mouzin, avec Corinne Herrmann.

franceinfo : C'est la troisième fois que ce domaine va être fouillé. Savez-vous quels sont les informations que Michel Fourniret a fournies ?

Ce sont à la fois des souvenirs, des emplacements. Le château du Sautou c'est le château dont il a été propriétaire longtemps, qui a été acheté avec l'argent du "gang des postiches" qui était le résultat du succès de Michel Fourniret, de son activité criminelle. C'est son lieu principal, celui où il avait déjà enterré deux corps. On peut penser que ses aveux et les déclarations qu'il a faites vont nous guider lors de ces fouilles cette semaine. Elles sont corroborées par un certain nombre d'indications, de témoignages, des personnes sont venues voir la juge et les gendarmes. On espère que cette fois-ci sera la bonne et qu'on pourra retrouver le corps d'Estelle.

Peut-on lui faire confiance ?

La faute de la justice et de la police pendant toutes ces années c'est de dire que c'est un pervers et qu'il ne faut pas l'écouter. Il avait déjà avoué, presque au départ, le meurtre d'Estelle Mouzin. On n'a pas voulu l'écouter. C'est certes un pervers mais quand il dit des choses, il faut travailler derrière, vérifier et c'est ce à quoi s'emploie aujourd'hui la justice, enfin. On peut dire que les déclarations de Michel Fourniret ont été vérifiées.

À chaque fois qu'il a avoué un meurtre on a pu corroborer celle-ci. S'en tenir au fait que c'est un pervers et que ses déclarations ne nous intéressent pas n'est pas sérieux. Didier Seban, avocat de la famille Mouzin à franceinfo

Comment la famille vit-elle cette situation ?

Cela fait tellement de temps qu'elle attend, qu'on cherche, qu'on s'investit pour savoir ce qui est arrivé à Estelle que arriver près du but, alors même que Michel Fourniret est très malade et n'assistera peut-être pas à un procès, c'est à la fois une raison de colère et une raison de se dire qu'on va peut-être savoir. C'est ce que nous espérons ce matin et dans la semaine qui vient.

Pensez-vous qu'on approche de la vérité ?

Oui, on la tient. Michel Fourniret et Monique Olivier ont réitéré chaque jour, pendant toutes les auditions qu'ils ont eu pendant la semaine de déplacement à Charleville, leurs aveux. Ils ont apporté des précisions plus importantes à chaque fois, donc je crois qu'aujourd'hui il n'y pas de doute et on espère pouvoir localiser le corps d'Estelle. C'est tout le travail qui va être fait cette semaine et c'est ce qu'attend la famille.