Michel Fourniret : "On pense peut-être avoir mis le doigt sur la zone où a pu être enterrée Estelle", réagit l'avocat d'Eric Mouzin

Michel Fourniret a donné un lieu précis où il dit avoir enterré le corps d'Estelle Mouzin, a appris franceinfo vendredi. "On est dans l'espoir de ces nouvelles fouilles", a réagi sur franceinfo Me Seban, l'avocat du père de la fillette.

Michel Fourniret "a effectivement donné des indications qui nous permettent d'espérer que de nouvelles fouilles nous permettront de retrouver le corps" d'Estelle Mouzin, a réagi Me Didier Seban, avocat d'Eric Mouzin, le père de la fillette, vendredi 20 novembre sur franceinfo. "On est dans l'espoir de ces nouvelles fouilles et de pouvoir donner au moins une explication à la famille."

>> INFO FRANCEINFO. Michel Fourniret hospitalisé en réanimation

Michel Fourniret a donné un lieu précis où il dit avoir enterré le corps d'Estelle Mouzin, lors des fouilles dans les Ardennes fin octobre, a appris vendredi franceinfo de sources concordantes. La juge Sabine Khéris, chargée des investigations, a prévu de se rendre à cet endroit le 7 décembre prochain.

Selon Me Seban, cette piste évoquée par le tueur en série est crédible. "La juge l'a confronté à son frère, à différentes personnes, les indications qu’il donne correspondent à ce qu’on sait du dossier, aux éléments qui ont pu être obtenus par ailleurs, à des témoignages, a-t-il expliqué. Donc on pense peut-être avoir mis le doigt sur la zone où a pu être enterrée Estelle, maintenant on n'a aucune certitude et ce sont les investigations qui vont être menées qui pourront nous apporter une réponse."

"Nous espérons toucher à la réponse qu’attend la famille d’Estelle." Me Seban, avocat d'Eric Mouzin à franceinfo

Me Seban estime toutefois que "l'espoir d’un procès [avec Michel Fourniret] s’éloigne" alors que le tueur en série a été admis en réanimation vendredi en raison de problèmes cardiaques. Si un procès a lieu mais uniquement avec son ex-épouse Monique Olivier, mise en examen pour complicité dans cette affaire, "nous n’aurons qu’une partie des explications."