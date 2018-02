Affaire Grégory : une enquête préliminaire ouverte après de nouvelles menaces de mort contre le procureur général de Dijon

Le procureur général de Dijon a transmis au parquet trois lettres de menaces de mort, en lien avec l'affaire Grégory Villemin.

Une enquête préliminaire pour "menaces de mort envers magistrat" a été ouverte lundi 26 février, après que plusieurs lettres de menaces de mort ont été adressées au procureur général de Dijon, en lien avec l'affaire Grégory Villemin, a appris France Bleu Bourgogne auprès du procureur de Dijon, confirmant une information de L'Express.

Lettres anonymes

Jean-Jacques Bosc, le procureur général de Dijon, a transmis trois lettres au parquet, dont une reçue au mois d'août, et dont France Inter avait révélé l'existence en décembre. Cette lettre de menaces anonyme, reçue le 11 août dernier, était écrite avec un nomographe – une règle pour tracer des lettres ou des symboles. Il y était fait référence au suicide du juge Jean-Michel Lambert en juillet dernier. Un profil ADN masculin avait été isolé sur la lettre et l'enveloppe, ainsi que 13 mélanges d'ADN masculin et féminin.

Un "rapprochement intellectuel" peut-être réalisé entre les trois lettres reçues, a indiqué le procureur. L'enquête préliminaire ouverte vise à vérifier s'il y a bien un lien entre ces lettres et à en identifier le ou les auteurs. De nombreuses lettres ont été adressées au parquet depuis le redémarrage, en juin dernier, de l'enquête sur le meurtre de Grégory Villemin en 1984.