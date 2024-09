Procès des viols de Mazan : l'ex-star de téléréalité Nabilla lance une cagnotte pour soutenir Gisèle Pélicot, avant d'être indisponible

"J'aimerais que l’on puisse toutes participer à vos frais de justice et vous aider à traverser cette terrible épreuve". C'est ce que l'on pouvait lire sur la page d'une cagnotte Leetchi lancée par Nabilla Vergara, l'ancienne star de téléréalité, qui explique avoir été émue par l'affaire de Gisèle Pélicot. Cette femme a été victime pendant près de 10 ans de son mari qui la droguait et faisait venir des inconnus recrutés sur Internet pour abuser d’elle alors qu'elle était inerte. Le procès de cette affaire s'est ouvert lundi 2 septembre à Avignon où comparaissent 51 accusés.

"J’ai décidé de créer cette cagnotte pour Gisèle Pélicot. Madame, j’ai été profondément touchée par votre histoire, je suis admirative de votre courage et votre force. Vous êtes un exemple pour toutes les femmes sur cette terre", écrit Nabilla Vergara dans la description de la cagnotte. "Au nom de toutes les femmes. Nous sommes tous avec vous du fond du cœur", poursuit-elle.

Gisèle Pelicot ne "souhaite aucunement l’ouverture de cagnottes de soutien en ligne"

Alors que l'objectif fixé est d'atteindre 100 000 euros de dons, la cagnotte affichait, vendredi 6 septembre, près de 40 000 euros récoltés... avant d'être suspendue. La page Leetchi indique que la "cagnotte est indisponible pendant la vérification". Les avocats de Gisèle Pélicot ont en effet publié un communiqué précisant que la famille ne souhaitait "aucunement l’ouverture de cagnottes de soutien en ligne", demandant la fermeture de celles déjà ouvertes.

"Madame Gisèle Pelicot et sa famille, que nous représentons devant la cour criminelle d’Avignon, remercient toutes les personnes qui ont envoyé massivement du monde entier des témoignages de soutien depuis le début du procès. Néanmoins, notre cliente souhaite impérativement préserver la dignité et la sérénité des débats qui se tiennent actuellement devant la Cour criminelle départementale du Vaucluse. Elle en appelle donc aujourd’hui à la plus grande modération sur les réseaux sociaux, ne souhaite aucunement l’ouverture de cagnottes de soutien en ligne et demande la fermeture de celles déjà ouvertes", écrivent ainsi les avocats Stéphane Babonneau et Antoine Camus.

Aussitôt, Nabilla a posté sur X un message indiquant que la cagnotte était fermée. "Après avoir échangé avec les avocats de Madame Pélicot : elle nous remercie pour tout le soutien apporté. Cependant, elle ne souhaite pas accepter la cagnotte pour le moment et ne veut pas perturber le procès en cours. Nous respectons sa décision et fermons cette dernière instantanément. Chaque donateur sera remboursé dans son intégralité et sans frais. Nous lui souhaitons beaucoup de courage dans cette épreuve et lui apportons tout notre amour", peut-on lire.





"Notre héroïne"

La star avait partagé son initiative sur ses différents réseaux sociaux, X ou encore Instagram où elle a également explicité sa démarche. "Voilà que j'ai du mal à dormir depuis plusieurs jours. Je n'arrive pas à concevoir qu'une femme ait pu autant souffrir, je suis très sensible à votre histoire j'ai tellement de respect pour vous Gisèle Pélicot, vous avez une force et un courage inébranlable", écrit-elle.

La star poursuit les messages, remerciant sa communauté de s'être déjà mobilisée activement, en écrivant : "Vous êtes notre héroïne", suivi du mot-clé #GisèleMazan.

Cette initiative a été saluée par de nombreux internautes. "La cagnotte de Nabilla je peux pleurer", écrit une internaute sur X, "merci Nabilla", écrit une autre.