Procès des viols de Mazan : "Montrer le viol de manière très crue va permettre de faire évoluer les mentalités", estime une militante féministe

Les vidéos et photos diffusées lors des débats au procès des viols de Mazan le seront désormais en présence de la presse et du public, a annoncé vendredi le président de la cour criminelle du Vaucluse.

"Le fait de montrer le viol de manière très crue va permettre de faire évoluer les mentalités sur ce sujet-là", affirme Muriel Trichet, membre de NousToutes84, vendredi 4 octobre sur franceinfo, alors que la cour criminelle de Vaucluse a autorisé la diffusion des vidéos et photos des faits au procès des viols de Mazan devant la presse et le public. C'est une décision "qui permet que tout le monde puisse avoir accès à la réalité de l'horreur de ce qui s'est passé", selon la militante de l'antenne du collectif NousToutes dans le Vaucluse.

Il existe "des préjugés et une omerta sur le viol" et le "fait de le montrer va permettre de faire évoluer les mentalités sur tout ce qui est systémique et sur la culture du viol", estime-t-elle. "Beaucoup de gens sortent de l'audience choqués" et "le public prend conscience de la réalité qu'on avait déjà dénoncée", raconte-t-elle.

Elle espère que cela va "influer sur les procès, le dépôt et le traitement des plaintes pour viol" et permettra "enfin peut-être d'avoir des condamnations à la hauteur de l'horreur de ce que vivent les femmes".

Muriel Trichet "aime croire" que la pression des "collectifs féministes locaux" mais aussi des "femmes qui viennent au procès tous les jours et qui ont exprimé leur désarroi" ont pesé dans la décision de la cour. "Ces voix-là ont été entendues", se réjouit-elle.