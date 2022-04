Accusations d'islamophobie à Sciences Po Grenoble : deux interpellations dans le Var pour des propos haineux en ligne

Un Toulonnais de 60 ans sans profession et une retraitée septuagénaire de La Crau seront convoqués le 2 décembre prochain devant le tribunal correctionnel de Paris.

Un an après les accusations d'islamophobie au sein de Sciences Po Grenoble, deux personnes ont été interpellées mardi à Toulon et La Crau (Var), indique France Bleu Provence, mercredi 6 avril. Elles sont soupçonnées d'avoir tenu des propos haineux en ligne et seront convoquées le 2 décembre prochain devant le tribunal correctionnel de Paris.

Ces interpellations interviennent dans le cadre d'un conflit qui avait opposé deux enseignants de l'IEP de Grenoble autour de la signification du terme "islamophobie". Un enseignant, sous protection policière, avait publié sur son site internet un échange de courriels avec une autre enseignante, spécialiste de l'Islam. Cible de menaces de sympathisants de l'extrême droite, elle avait fini par, elle aussi, être placée sous protection.

Les deux personnes interpellées, un Toulonnais de 60 ans sans profession et une retraitée septuagénaire de La Crau, sont donc soupçonnées d'avoir participé à ce déferlement de haine en ligne. Le Toulonnais a reconnu avoir insulté l'enseignante et évoqué sa mort. La retraitée a de son côté reconnu avoir parlé de "lui trancher la gorge."