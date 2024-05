Seine-et-Marne : une personne tuée, trois autres en urgence absolue, après un accident sur l'autoroute A104

"Une personne est décédée, trois personnes se trouvent en état d'urgence absolue et dix autres personnes sont blessées", après un carambolage en fin de matinée samedi 25 mai entre dix véhicules sur l'autoroute A104 extérieure, en Seine-et-Marne, indique dans un communiqué le parquet de Meaux à franceinfo, confirmant une information du Parisien.

L'accident s'est produit à hauteur de Villeparisis, en direction de la N2, indique la préfecture sur les réseaux sociaux. L'A104 extérieure reste fermée entre Saint-Thibault des Vignes et Villeparisis.

🔴 Accident survenu sur la 104 à hauteur de la commune de Le Pin sens Paris-Province. La voie est encore fermée à a la circulation, empruntez d'autres itinéraires.

⛑️ Plusieurs véhicules impliqués.

🚨Priorité aux véhicules de secours, évitez la zone. — Préfet de Seine-et-Marne (@Prefet77) May 25, 2024

D'après les premiers éléments de l'enquête, "un chauffeur de poids lourd se serait endormi au volant de son camion, venant ainsi percuter le véhicule léger qui le précédait et entraînant des collisions en chaîne", indique le parquet. Le chauffeur est en garde à vue pour "homicide et blessures involontaires par conducteur" et a été testé négatif aux stupéfiants et à l’alcool.