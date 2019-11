Effondrement d'un pont à Mirepoix-sur-Tarn : le camion faisait "environ 45 tonnes selon les services de gendarmerie", affirme le maire

Le maire de la commune était invité de France Bleu Occitanie mardi matin.

Eric Oget, le maire de Mirepoix-sur-Tarn, confirme sur France Bleu Occitanie mardi 19 novembre que le camion qui est passé sur le pont au moment où il s'effondrait faisait "environ 45 tonnes, c'est ce que disent les services de gendarmerie".

Selon lui, cet accident est lié à un camion "hors norme" qui est passé sur le pont : "On parle de plus de 45 tonnes. Les gendarmes ont commencé à estimer la dimension du camion et on est sur ces volumes là", a poursuivi Eric Oget. "Les pompiers vont se mettre à l'eau en début d'après-midi pour amarrer le camion et la voiture, après il faudra démonter le pont", assure Eric Oget. Le camion ne sera pas remonté avant plusieurs semaines, selon les informations de France Bleu Occitanie. Une trentaine de gendarmes seront présents mardi à Mirepoix-sur-Tarn pour travailler sur l'enquête.

Un SMS d'Emmanuel Macron

Le maire de Mirepoix-sur-Tarn Eric a également reçu ce mardi au réveil "un sms du Président Emmanuel Macron qui faisait part de sa solidarité et son soutien à la commune dans cette catastrophe", a déclaré Eric Oget à France Bleu Occitanie.

L'accident survenu lundi a coûté la vie à deux personnes. Une jeune fille, âgée de 15 ans, a péri dans cet effondrement ainsi que le conducteur du camion dont le véhicule avait été localisé dans le Tarn par les plongeurs.