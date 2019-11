Ce que l'on sait de l'effondrement d'un pont suspendu à Mirepoix-sur-Tarn

L'accident s'est produit lundi matin. Une jeune fille est morte, deux personnes sont en urgence absolue et quatre autres ont réussi à rejoindre la rive à la nage. Deux personnes sont toujours portées disparues, selon le dernier bilan des autorités.

Sur les clichés de la scène, on aperçoit des câbles de maintien pendre dans le vide, et, au second plan, le tablier qui soutient la route plonger dans la rivière. Un pont suspendu s'est effondré dans le Tarn, lundi 18 novembre au matin, entre les communes de Mirepoix-sur-Tarn et de Bessières (Haute-Garonne), situées à un peu moins de 30 km au nord de Toulouse. Au moins un mort et plusieurs blessés sont à déplorer. Voici ce que l'on sait au sujet de ce drame.

Que s'est-il passé ?

Il était environ 8h10, lundi matin, lorsque les câbles soutenant le pont de Mirepoix-sur-Tarn ont cédé, rapportent nos confrères de France Bleu Occitanie. Le tablier du pont, sur lequel passe la D71, est tombé de dix-neuf mètres dans le Tarn. Trois véhicules circulaient alors sur l'ouvrage et sont tombés à l'eau, selon le préfet de Haute-Garonne : une voiture, un poids lourd et un véhicule utilitaire.

Eric Bonnin, restaurateur résidant à 50 mètres du pont, raconte à franceinfo avoir "entendu une énorme déflagration" au moment de l'effondrement du pont. "J'ai appelé aussitôt les pompiers. Il y avait une dame sur la berge, elle avait réussi à sortir de sa voiture. Mais elle criait que son fils était encore à l'intérieur", rapporte-t-il.

Tout le monde connaît ce pont ici. Ce matin, j'y suis passé quelques instants avant le drame. Le car scolaire, aussi, l'a emprunté juste avant.Eric Bonnin, restaurateurà franceinfo

Un important dispositif de secours et de sécurité a été dépêché sur place, avec notamment trois hélicoptères et près de 80 sapeurs-pompiers, indiquent les autorités. Quarante gendarmes, deux équipes de plongeurs ainsi que des bateaux Zodiac ont également été dépêchés aux abords du Tarn. Une cellule de crise a été mise en place.

Pont effondré à Mirepoix-sur-Tarn : trois hélicoptères son utilisés par les secours Suivez l'édition spéciale sur France Bleu Occitanie https://t.co/vnQqx0S9uz pic.twitter.com/3KcAcAlOoy — France Bleu Occitanie (@bleuoccitanie) November 18, 2019

Le service départemental d'incendie et de secours (Sdis) de la Haute-Garonne a en outre annoncé que la D71 qui passait par ce pont était coupée à la circulation, et a invité les automobilistes à éviter le secteur pour faciliter le travail des secours.

De nombreux moyens de secours sont engagés par le @sdis31officiel pour un effondrement de pont sur la commune de Mirepoix sur Tarn. La D71 est coupée. Merci d'éviter le secteur et de faciliter l'accès des secours. — Sapeurs-pompiers 31 (@sdis31officiel) November 18, 2019

Quel est le bilan humain ?

Une adolescente a été tuée dans l'effondrement de ce pont, deux personnes sont en urgence absolue et quatre autres ont réussi à rejoindre la rive à la nage. Deux personnes sont également portées disparues, selon le dernier bilan, encore provisoire, de la préfecture, du parquet et des pompiers.

"On recense d'ores et déjà une victime de 15 ans (dont le corps a été repêché), sa mère (...) qui était dans le véhicule a pu être sauvée, notamment par des témoins", a indiqué le procureur de la République de Toulouse, Dominique Alzéari. A la mi-journée celui-ci a confirmé que le chauffeur du poids-lourd était porté disparu. Et il y a "peut-être", celui du troisième véhicule, a précisé le préfet de Haute-Garonne, Etienne Guyot.

Ce pont présentait-il un danger ?

Difficile de le savoir à l'heure actuelle. D'après le conseil départemental de Haute-Garonne, qui gérait l'entretien de l'ouvrage, ce pont n'était pas répertorié comme un ouvrage sensible et ne bénéficiait pas d'une surveillance particulière. Les derniers travaux sur les lieux remontaient à 2003. "C'est un pont qui était entretenu, des contrôles avaient été faits par le département", a expliqué Eric Oger, maire de Mirepoix-sur-Tarn, à nos confrères de France Bleu Occitanie.

Inauguré en 1935, le pont mesure 155 mètres de long et 6,50 mètres de large. La circulation y était interdite aux poids lourds de plus de 19 tonnes et un seul camion pouvait y circuler à la fois. "Ce pont, oui, il est limité à 19 tonnes, il a été vérifié par les services de l'Etat en 2017 et il y a chaque année une révision par nos services, il y en a eu une fin 2018 et il y en aura une dans quelques semaines", a déclaré Georges Méric, président du conseil départemental de Haute-Garonne. Il promet l'ouverture d'une enquête sur cet accident.

On ignore encore si le poids lourd, ou l'"engin", comme l'a dit le procureur de la République, qui a chuté dans la rivière, dépassait ou non le poids réglementaire. Des "vérifications" sont en cours pour déterminer "la structure, le poids, la façon dont [il] se déplaçait", a déclaré le procureur de Toulouse Dominique Alzéari.

"C'est un pont métallique qui est très emprunté par les camions, même ceux qui n'ont pas le droit", assure à franceinfo le restaurateur qui vit à quelques dizaines de mètres des lieux du drame. "Il y a un stop mais peu importe, ils foncent."