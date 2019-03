Boeing 737 Max : interdictions de vols sans précédent

Après la Chine, qui a suspendu les vols du Boeing 737 Max sur son territoire, c'est toute l'Europe qui a décidé de bannir de son ciel le modèle impliqué dans le crash survenu en Éthiopie, dimanche 10 mars, et qui a causé la mort de 157 personnes. "Compte tenu des circonstances de l'accident, je pensais que c'était plus sage de suspendre les vols de ce type d'appareil", a réagi Élisabeth Borne, ministre des Transports.

1 300 décollages et atterrissages chaque mois en France

Aucune compagnie française n'utilise les Boeing 737 Max mais 1 300 décollages et atterrissages interviennent chaque mois sur le sol français. "C'est peut-être plus prudent, on ne sait jamais ce qu'il peut arriver", souligne un passager à l'aéroport de Roissy Charles-de-Gaulle. Neuf compagnies qui exploitent le modèle immobilisent aussi leurs avions. Aux États-Unis, certains passagers auraient refusé, mardi 12 mars, d'embarquer au sein de Boeing 737 Max.

