Canada : un bus percute une garderie près de Montréal, causant la mort de deux enfants et faisant plusieurs blessés

Le conducteur du véhicule a été arrêté et la police cherche à savoir s'il a foncé délibérément sur le bâtiment.

Un autobus a percuté une garderie à Laval, troisième ville du Québec (Canada), en périphérie de Montréal, mercredi 8 février. Deux jeunes enfants sont morts, a annoncé la police. Six autres enfants ont été transportés à l'hôpital et "sont hors de danger", a ajouté sur place Erika Landry, porte-parole de la police de Laval où se trouve la garderie. "Le chauffeur, un homme de 51 ans, a été arrêté pour homicide et conduite dangereuse", a-t-elle ajouté.

La collision s'est produite vers 8h30, heure locale. La police cherche à savoir si l'acte était volontaire. L'homme qui se trouvait au volant était "à moitié déshabillé" et des parents l'ont vu "foncer délibérément sur la garderie", a témoigné sur Radio Canada l'épouse d'un homme qui a aidé à maîtriser le chauffeur.

Justin Trudeau "dévasté"

L'hôpital Sainte-Justine, qui a accueilli les victimes de l'accident, a confirmé qu'il y avait plusieurs blessés graves. L'établissement accueille habituellement 80 à 85 enfants. "Je suis dévasté. Nous le sommes tous. Je ne peux pas imaginer ce que les familles traversent", a déclaré le Premier ministre canadien Justin Trudeau à la presse dans les couloirs du Parlement canadien à Ottawa.