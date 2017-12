Collision mortelle à Millas : "Sur la photo, les barrières sont levées", selon le père d'un collégien témoin de l'accident

Samuel, le père d'un collégien témoin de la collision mortelle entre un train et un car scolaire à Millas (Pyrénées-Orientales), a raconté à France Bleu Hérault, vendredi 15 décembre, le moment où son fils l'a prévenu de l'accident.

"Mon gamin m'a appelé en pleurs en me disant qu'il y avait eu un grave accident, parce que lui est arrivé juste derrière, en trottinette, explique-t-il. Et ne croyant pas forcément mon fils parce qu'on ne sait pas ce qu'un enfant peut voir ou constater, je lui ai dit : 'Fais-moi une photo et envoie-moi la photo'. Quand j'ai vu la photo, j'ai compris qu'il y avait un grave souci donc je suis parti directement."

Une photo qui montre des barrières intactes

Sur la photo envoyée par son fils, Samuel découvre que la barrière du passage à niveau "est complètement relevée" et qu'"il n'y a pas de barrière cassée". "C'est quand même surprenant d'avoir vu ça parce que sur la photo, on voit effectivement le bus qui est vraiment coupé en deux et les barrières qui sont levées", réagit-il

La collision entre un TER et un car scolaire sur un passage à niveau à Millas (Pyrénées-Orientales) jeudi après-midi a fait quatres morts, dix blessés en urgence absolue et dix en urgence relative. Une enquête en flagrance pour homicides et blessures involontaires a été ouverte a annoncé le procureur, afin de déterminer les circonstances de l'accident.