DIRECT. Collision mortelle à Millas : l'identification des victimes a "été menée à bien"

Ce qu'il faut savoir

Une collision entre un train et un bus scolaire, jeudi 14 décembre, en fin d'après-midi à Millas (Pyrénées-Orientales), a fait au moins quatre morts et 20 blessés – 10 en urgence absolue et 10 en urgence relative –, selon un bilan de France Bleu Roussillon.

L'identification des victimes a été difficile. "L’identification des victimes a été menée à bien", a précisé la préfecture des Pyrénées-Orientales, peu après minuit. La tâche a été difficile compte tenu de la violence du choc, d'autant que les élèves ne disposaient pas "de listes" des élèves montés à bord des deux bus.

L'enquête débute. "Il est largement prématuré d'indiquer si les barrières étaient levées ou baissées", a précisé le procureur de la République, interrogé sur un éventuel "dysfonctionnement" des barrières du passage à niveau.

Une cellule psychologique mise en place. Le collège Christian-Bourquin sera ouvert vendredi "pour que les élèves puissent libérer leur parole". Une cellule médico-psychologique a été mise en place pour les familles à Millas et la mairie a mis en place un numéro d'urgence : le 04 68 57 35 03.