Collision mortelle à Millas : près de 10 000 personnes signent une pétition de soutien à la conductrice du car

Près de 10 000 personnes ont signé une pétition de soutien à la conductrice du car scolaire percuté par un TER à Millas (Pyrénées-Orientales), le 14 décembre. Six enfants sont morts dans l'accident. Dans cette enquête, la conductrice du car est mise en examen pour "homicides et blessures involontaires" par imprudence.

"On l'accuse un peu trop vite"

"Ce qui lui arrive a touché tous les chauffeurs de bus et de poids lourds. Il faut plutôt la soutenir, tant qu'on ne sait pas ce qui s'est réellement passé, il ne faut pas juger. Le décès des enfants, elle va y penser toute sa vie. Ce sera dur pour elle, on l'accuse un peu trop vite", témoigne Flora, au micro de France Bleu Roussillon, signataire de la pétition et créatrice également d'une page de Facebook de soutien à la conductrice du car.

Deux familles vont se constituer partie civile

Un autre signataire estime que l'"on a trouvé une proie facile et sans défense. La priorité est aux parents endeuillés, mais en parlant d'humanisme, il ne faut pas être égoïste. Il faut aussi penser à elle". L'avocat de la conductrice assure également avoir reçu à son cabinet plusieurs centaines de lettres de soutien destinées à sa cliente.

Deux familles qui ont perdu leurs enfants dans la collision entre un car scolaire et un TER à Millas (Pyrénées-Orientales) vont se constituer partie civile mardi. Leur avocate, Jehanne Collard, va déposer une demande en ce sens à Marseille, où est instruit le dossier.