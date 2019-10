Accident mortel de trottinette à Bordeaux : le propriétaire de la voiture mis en examen

Une voiture avait fauché le week-end dernier une trottinette, tuant son pilote de 25 ans et blessant grièvement la passagère de 18 ans.

Le propriétaire de la voiture qui a tué le conducteur d'une trottinette électrique à Bordeaux, dans la nuit du samedi 19 au dimanche 20 octobre, a été mis en examen mardi 22 octobre, rapporte France Bleu Gironde. L'accident, qui a eu lieu quai des Chartrons vers trois heures du matin, avait coûté la vie à un homme de 25 ans. La passagère de la trottinette, une jeune femme de 18 ans, avait été gravement blessée, mais son pronostic vital n'est pas engagé.

On ne sait pas qui conduisait

Le propriétaire de la voiture qui a fauché la trottinette, un Bordelais de 27 ans, nie les faits. Il n'avait pas été interpellé immédiatement après l'accident, la voiture ayant pris la fuite, sans que l'on sache qui était la personne au volant. Les témoignages avaient permis d'identifier la voiture et de retrouver son propriétaire.

Ce dernier est mis en examen pour "non assistance à personne en danger et défaut d'assurance". Il a également été placé sous le statut de témoin assisté pour les délits d'"homicide involontaire aggravé par le délit de fuite" et "blessures involontaires aggravées par le délit de fuite". Son placement en détention provisoire a été demandé par le parquet de Bordeaux.

Une information judiciaire est ouverte "contre le mis en cause et contre X" des chefs d'homicide involontaire aggravé par le délit de fuite, blessures involontaires aggravées par le délit de fuite, défaut d'assurance et non assistance à personne en danger.