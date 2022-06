Déraillement de Brétigny : une amende de 450 000 euros requise contre la SNCF pour "homicides et blessures involontaires"

Le parquet a, en revanche, requis la relaxe à l'encontre de SNCF Réseau et d'un ancien cadre cheminot poursuivi.

Le procès de la catastrophe ferroviaire de Brétigny touche à son terme. Le parquet a requis, mercredi 15 juin, une amende de 450 000 euros contre la SNCF pour "homicides et blessures involontaires", neuf ans après le déraillement d'un Intercités en gare de Brétigny-sur-Orge (Essonne), qui avait fait 7 morts et des centaines de blessés. Une relaxe a en revanche été demandée pour l'entreprise SNCF Réseau et pour un ancien cadre cheminot.

La condamnation requise contre la SNCF est "la peine maximale", a souligné le procureur d'Evry, Rodolphe Juy-Birmann. L'entreprise, héritière pénale de la structure chargée de la maintenance des voies au moment des faits, a "créé le contexte à l'origine de l'accident" par un "échec dans la chaîne de maintenance", selon lui. Le magistrat a assumé qu'une telle condamnation "jettera l'opprobre et le discrédit" sur l'entreprise publique.