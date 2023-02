Accident de Pierre Palmade : un suspect auditionné

Qui était présent aux côtés de Pierre Palmade, lors de son accident de voiture ? Les deux personnes qui l’accompagnaient ce soir-là sont toujours recherchées. Un homme soupçonné d’être l’une d’entre elles a été interpellé le matin du mercredi 15 février.

Le matin du mercredi 15 février, un homme a été interpellé à Clichy-la-Garenne (Hauts-de-Seine), au nord de Paris. Il est en ce moment auditionné au commissariat de Melun (Seine-et-Marne). Âgé de 33 ans, d’origine marocaine et inconnu des services de police, il est soupçonné d’être l’un des passagers de Pierre Palmade au moment de son accident de voiture. La femme qui l’hébergeait a également été arrêtée.

Pierre Palmade ne s’est pas encore expliqué



L’humoriste et acteur, encore hospitalisé, n’a pas encore pu expliquer les circonstances de l’accident. Il a néanmoins exprimé ses regrets dans un communiqué transmis par sa sœur. L’avocat de la famille des victimes a donné des nouvelles sur l’état de ces dernières : "Le conducteur et son enfant sont en réanimation (…). Leur état psychologique est encore plus dramatique." La santé de la passagère qui a perdu son bébé s’améliore. L’enquête se poursuit, notamment via les analyses du domicile et du téléphone portable de Pierre Palmade.