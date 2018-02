CARTE. Dans quels pays le niveau de corruption est-il le plus élevé ?

Selon le rapport annuel de l'ONG Transparency International, les pays qui ont le plus progressé en matière de lutte contre la corruption ces dernières années sont la Côte d’Ivoire, le Sénégal et le Royaume-Uni. La France est 23e sur 180 de ce classement.

La corruption est partout. L'ONG Transparency International publie son rapport annuel sur la corruption dans le monde pour la vingt-cinquième année consécutive. Dans une interview accordée au quotidien La Croix (article réservé aux abonnés), Coralie Pring, experte au sein du département recherche de l'ONG, explique qu'"aucun pays n’a atteint la note maximale, ce qui signifie que la corruption est partout". Pour évaluer les pays, un indice de perception de la corruption dans l’administration publique est calculé par l'ONG. Il repose sur une échelle qui s'étend de 0 (très corrompu) à 100 (très vertueux). Dans l'édition 2017, on découvre que 124 pays ont un score inférieur à 50, soit un peu plus de deux tiers des 180 pays, et que la moyenne mondiale s'élève à 43 seulement et à 66 pour l'Union européenne et l'Europe de l'Ouest. Selon le communiqué de l'ONG, la Côte d'Ivoire, le Sénégal et le Royaume-Uni sont les pays qui le plus progressé en matière de lutte contre la corruption ces dernières années.

La France occupe la 23e place de ce classement avec un score de 70 sur 100. Elle figurait déjà à cette position l'an dernier. Dans un communiqué publié avec l'indice 2017, l'ONG appelle "le gouvernement [français] à poursuivre les efforts engagés et à mettre en œuvre les mesures attendues, sans attendre un nouveau scandale". Si des avancées importantes ont en effet eu lieu ces dernières années (cadre législatif renforcé, création d'autorités et d'institutions dédiées), Transparency International constate que c'est souvent à l'occasion d'"un scandale" que des mesures sont prises, sans qu'elles constituent "une réponse satisfaisante aux perceptions négatives et à la crise de confiance que traverse notre démocratie".

Naviguez dans notre carte et cliquez sur les pays pour connaître leur classement et leur score.

Indice de perception de la corruption 0-9 (Le plus corrompu)

0-9 (Le plus corrompu) 10-19

10-19 20-29

20-29 30-39

30-39 40-49

40-49 50-59

50-59 60-69

60-69 70-79

70-79 80-89

80-89 90-100 (Le plus vertueux)

Source : Transparency International

Dans l'édition 2017, la Nouvelle-Zélande et le Danemark obtiennent les meilleurs résultats avec respectivement une note de 89 et de 88, suivi par la Finlande, la Norvège et la Suisse avec une note de 85. Selon Transparency International, ces pays "ne sont pas exempts de corruption, mais ils reposent sur des systèmes dans lesquels les gouvernements sont transparents, la presse est libre, les libertés civiles sont garanties et les systèmes judiciaires sont indépendants".

En bas du classement figure pour la onzième année consécutive la Somalie avec une note de 9 sur 10, précédée par le Soudan du Sud (12), la Syrie (14) et l'Afghanistan (15). L'ONG précise que les pays en queue de classement "sont marqués par une impunité généralisée dans les affaires de corruption, une mauvaise gouvernance et des institutions faibles".