Eric Dupond-Moretti a annoncé vendredi 7 mai qu'il sera candidat aux élections régionales dans les Hauts-de-France sous les couleurs de La République en marche. Le garde des Sceaux sera tête de liste des départementales dans le Pas-de-Calais. "Il a du temps disponible", a raillé le député européen Rassemblement national, Nicolas Bay, invité samedi 8 mai de franceinfo.

"Ce que je trouve extrêmement choquant, poursuit Nicolas Bay, c'est que s'il avait un excellent bilan au ministère de la Justice, si on avait une justice qui fonctionne très bien, on pourrait se dire après tout, il s'engage dans une nouvelle aventure politique. On voit bien simplement qu'Eric Dupond-Moretti cherche à tout prix à faire parler de lui et faire le buzz et à attaquer le Rassemblement national. Mais la mission d'un ministre de la République, c'est de résoudre les problèmes des Français", affirme Nicolas Bay.

Avec cette candidature, "il ne sera pas place Vendôme. Il ne sera pas au travail pour améliorer le fonctionnement de la justice", a conclu Nicolas Bay.