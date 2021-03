Régionales : la sénatrice Nathalie Goulet, candidate en Normandie, propose le report du scrutin car "les conditions de la campagne sont totalement déloyales"

La sénatrice de l'Orne Nathalie Goulet a déposé une proposition de loi qui vise à reporter les élections régionales, déjà repoussées à juin, au mois de septembre. Tête de liste UDI en Normandie, elle a pris cette initiative législative, parce que ce sont moins "les conditions matérielles du scrutin que les conditions de la campagne qui sont aberrantes", a-t-elle indiqué lundi 22 mars sur franceinfo.

Elle dénonce "des conditions totalement déloyales entre les candidats. On a toujours une prime au sortant c'est classique", mais étant donné que les présidents sortants continuent de gérer les collectivités, pendant la campagne, ils ont "un joker de réélection". Selon elle, les présidents sortants "multiplient les démarches au titre de la région mais quand même avec des visées électorales. Ce qui rend ce climat déloyal pour leurs challengers".

Des électeurs "éloignés" des régionales

C'est d'autant plus nécessaire, selon la sénatrice de l'Orne, de reporter ces élections en septembre que les "Français ne s'intéressent pas" à ce scrutin. "Ils sont éloignés de cette préoccupation" car "ils sont plus préoccupés par la situation sanitaire, économique et un ras-le-bol complet d'une gestion au doigt mouillé de la situation et la confiance qu'ils ont dans la classe politique n'ira pas jusqu'à les faire voter".

En Normandie, la région où Nathalie Goulet est candidate, "deux des cinq départements, l'Eure et la Seine-Maritime sont en confinement et donc on ne peut pas faire campagne, même modestement, on ne peut pas réunir nos colistiers", a-t-elle regretté.