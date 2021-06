Régionales : 34,69% de participation au second tour, selon le ministère de l'Intérieur

Le taux de participation au second tour des élections régionales, dimanche, marquées par une abstention record, a atteint 34,69% dans la France entière, soit près de 24 points de moins qu'au second tour de 2015, selon les chiffres définitifs du ministère de l'Intérieur publiés mardi 29 juin.

Ils font ainsi apparaître une abstention de 65,31% après le record de 66,72% du premier tour, soit une progression de la participation de 1,41 point entre les deux tours, selon les calculs de l'AFP. La participation avait atteint 58,41% au second tour des régionales de 2015, et elle était de 51,21% lors du second tour des régionales de 2010, rappelle le ministère dans un communiqué.

Les départementales enregistrent un taux de participation quasi similaire : 34,36%, contre 49,98% en 2015. Le second tour des régionales s'est soldé par une abstention record, une prime aux présidents de région sortants PS et LR – tous réélus dans l'Hexagone et en Corse –, ainsi qu'un échec du RN à gagner une région et de la majorité présidentielle à s'implanter localement.