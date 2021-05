Eric Dupond-Moretti sur la liste LREM dans les Hauts-de-France : "La région mérite mieux que ce type de candidature spectacle", réagit Karima Delli

"On en a ras-le-bol de ces jeux politiciens", a estimé la tête de liste de l'Union de la gauche et des Ecologistes pour les régionales dans les Hauts-de-France.

Le garde des Sceaux Éric Dupond-Moretti sera présent sur la liste LREM pour les élections régionales dans les Hauts-de-France, selon les informations de franceinfo mercredi 5 mai. "La région mérite mieux que ce type de candidature spectacle", a réagi mercredi sur franceinfo Karima Delli, eurodéputée EELV et tête de liste de l'Union de la gauche et des Ecologistes pour les régionales dans les Hauts-de-France.

"On en a ras-le-bol de ces jeux politiciens. Entre retraitor [allusion à Laurent Pietraszewski, secrétaire d'État aux retraites et tête de liste LREM] et acquittator, il faut savoir résister aux effets de manche comme aux effets d'annonce. Les Hauts-de-France ont besoin d'une vraie candidate, ils ont besoin qu'on arrête de considérer ses ambitions personnelles par rapport aux besoins de population. Notre liste veut changer la vie des gens. Xavier Bertrand [tête de liste LR] et Sébastien Chenu [tête de liste RN] montre un combat de coqs, solitaire, avec des ambitions personnelles."

"Les Hauts-de-France ne sont pas un prétoire et je comprends qu'En marche ait besoin d'un avocat pour défendre sur bilan, notamment sur la réforme des retraites, mais pour moi il n'y a qu'un seul verdict, c'est celui des urnes." Karima Delli, tête de liste de l'Union de la gauche et des Écologistes à franceinfo

Pour certains, cette candidature est un moyen de faire barrage au Rassemblement national. "Si leur ambition est juste de faire barrage, il ne faut pas aller aux élections. Ceux qui sont perdus, qui sont déçus et qui aujourd'hui se tournent vers le Rassemblement national, il faut leur donner des solutions concrètes", insiste Karima Delli.