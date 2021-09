"Je vois que mes idées sont devenues majoritaires, elles sont devenues le centre de gravité du pays", a estimé mardi 7 septembre sur France Inter Arnaud Montebourg, entrepreneur et ancien ministre de l’Économie, du Redressement productif et du Numérique, pour justifier sa candidature à la présidentielle de 2022. Une décision qu'il déclare avoir prise "cet été". Arnaud Montebourg a précisé être "très fier" que "beaucoup de gens empruntent" ses idées. "Mais je ne crois pas qu'ils les mettront en œuvre", a-t-il poursuivi considérant qu'il a "une légitimité à vouloir apporter la vision, la méthodologie pour les mettre en œuvre".



Interrogé sur les risques d'une multiplication des candidatures, Arnaud Montebourg a indiqué qu'"il y a beaucoup de candidats mais pas de projet". Considérant qu'il n'y aura pas de candidature unique, Arnaud Montebourg s'est lancé dans la campagne de la présidentielle pour 2022 parce qu'il estime avoir "un projet".

"J'ai un projet, c'est un projet assez inclassable qui vise à ramener dans le champ politique tous ceux qui ont été abandonnés et oubliés pendant toutes ces années." Arnaud Montebourg à franceinfo

L'ancien ministre a dressé un bilan sombre de la situation actuelle de la France, où "l'industrie est dans un état pitoyable", où les dettes s'accumulent et où "la société se déchire", avec "le racisme et l'antisémitisme qui courent les rues". "Le pays est dans une passe difficile, au fond du trou sur tous les plans et quand on regarde nos clignotants, on est quand même très très mal", a-t-il analysé. Selon lui, "tout cela mis bout à bout risque de se terminer chez Madame Le Pen".

"Ma décision est essentiellement liée au fait que nous avons une proposition de remontada, c’est-à-dire, comment on remonte ce pays", a déclaré Arnaud Montebourg en référence à son slogan de campagne, "La remontada de la France 2022-2027". "On ne le fait pas avec des promesses d'un homme providentiel, on le fait avec un leadership et une équipe", a-t-il poursuivi. "Ça veut dire que quand la partie semble perdue, il est possible de réussir."