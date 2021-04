Présidentielle : Fabien Roussel investi candidat par le PCF

Fabien Roussel se place sur la ligne de départ, mais n'a pas encore tout à fait le feu vert. Le secrétaire national du Parti communiste français a été investi dimanche 11 avril candidat à la présidentielle de 2022 par une large majorité (plus de 73%) des plus de 800 membres de la conférence nationale des communistes, réunis en visioconférence ce week-end.

Il n'est toutefois pas encore acquis que Fabien Roussel soit effectivement candidat. Les quelque 50 000 adhérents communistes doivent encore valider sa candidature le 9 mai. Si celle-ci était entérinée, cela serait la première fois depuis 2007 que le PCF présenterait un candidat. En 2012 et 2017, le parti avait en effet décidé de soutenir Jean-Luc Mélenchon, leader de La France insoumise.

A plus de 73%, les delegué-es ont souhaité que @Fabien_Rssl soit le candidat du #PCF à l'élection présidentielle. Les militant-es airont le dernier mot et voteront les 8 et 9 mai prochains! pic.twitter.com/s1ANMRJ6R1