Présidentielle : aucun candidat de gauche ne serait assuré de l'emporter en cas de second tour face à Marine Le Pen, selon un sondage

Le front républicain contre l'extrême-droite semble avoir vécu. Emmanuel Macron, Xavier Bertrand et Valérie Pécresse l'emporteraient face à Marine Le Pen au second tour de la présidentielle de 2022, mais Jean-Luc Mélenchon et Yannick Jadot seraient battus et Anne Hidalgo ferait jeu égal, selon un sondage Ifop-Fiducial publié dimanche 11 avril par le Journal du Dimanche (article réservé aux abonnés) et Sud Radio.

Le meilleur score serait réalisé par Xavier Bertrand, le patron ex-LR de la région des Hauts-de-France réalisant 59% contre 41% pour la présidente du Rassemblement national. La présidente de la région Ile-de-France Valérie Pécresse, ex-LR elle aussi, obtiendrait 55% face à Mme Le Pen, un peu mieux qu'Emmanuel Macron qui récolterait 54% contre la candidate d'extrême-droite.

A gauche, la socialiste Anne Hidalgo ferait jeu égal avec Marine Le Pen, 50/50, mais le chef de la France insoumise Jean-Luc Mélenchon serait largement battu avec 40% des voix contre 60% à la présidente du RN. Selon ces hypothèses de second tour, l'écologiste Yannick Jadot serait lui aussi battu par 47% des voix contre 53%.

L'enquête a été menée suivant la méthode des quotas auprès d'un échantillon de 1 730 personnes inscrites sur les listes électorales, extrait d'un échantillon de 2 003 personnes, représentatif de la population française âgée de 18 ans et plus.