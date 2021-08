Présidentielle 2022 : le "collectif" sera "la question cœur" de l'élection, estime Stanislas Guerini

Le président ne s'est pas encore déclaré candidat à sa réélection mais d'ores et déjà, le délégué général de La République en marche (LREM) assure que les Marcheurs seront "derrière Emmanuel Macron" .

"En 2017, la promesse d'Emmanuel Macron, c'était l'individu émancipé. Je crois que cette crise sanitaire remet le collectif au-dessus de la pile. [...] Retrouver la souveraineté de notre destin, en Européens et en Français, sera la question cœur de l'élection présidentielle" de 2022, a estimé jeudi 26 août sur France Inter le délégué général de La République en marche (LREM) Stanislas Guerini.

"Je pense que celui qui est le mieux placé pour diriger le pays, et aussi pour tirer les enseignements de cette crise, c'est Emmanuel Macron. Je n'en fais pas mystère", a souligné le député de Paris. "Ma volonté est claire, parce que je vois une telle différence entre le président de la République et ses rivaux proclamés aujourd'hui. Je me dis que ce serait une folie que de ne pas continuer à se battre pour l'aider à transformer le pays".

"Nous allons faire campagne rapidement"

À ce propos, Stanislas Guerini promet qu'Emmanuel Macron "réformera jusqu'au dernier quart d'heure", citant notamment la réforme des retraites. "Non, il ne faut pas qu'elle soit enterrée", insiste le délégué général de LREM. "Le système des retraites, tel qu'il est, présente d'abord un déséquilibre intrinsèque. Et puis ensuite, il comporte un certain nombre d'injustices. Donc, ne comptez pas sur nous pour mettre les problèmes sous le tapis", affirme-t-il, rappelant que "le Premier ministre reçoit les syndicats la semaine prochaine" pour le début des concertations.

"Nous sommes derrière Emmanuel Macron" pour la campagne présidentielle, soutient Stanislas Guerini. "Nous allons faire campagne rapidement, pour défendre le bilan, pour aller le présenter aux Français. Les Marcheurs et la majorité présidentielle vont se mobiliser dès les prochaines semaines, pour confronter ce que nous avons fait. On va essayer d'en tirer les enseignements", conclut-il.