Présidentielle 2022 : la distribution des professions de foi multiplie la charge de travail par quatre, dénonce la CGT de La Poste

À trois jours du premier tour de la présidentielle, avez-vous reçu les professions de foi des candidats ? La Poste a jusqu'à samedi 9 avril, veille du premier tour, pour les déposer dans les boîtes aux lettres. Mais un mouvement de grève des facteurs perturbe la distribution. Une quinzaine de sections départementales de la CGT, premier syndicat de l'entreprise, a déposé un préavis pour chaque semaine précédent les premiers et deuxièmes tours des scrutins présidentiels et législatifs.

Dans le Calvados, Christophe Musslé, gréviste et syndiqué CGT, demande 150 euros pour la distribution des tracts des candidats, un travail supplémentaire dans sa tournée : "La distribution des plis électoraux, c'est comme si on avait notre charge de travail multipliée par quatre sur 48 heures, le temps qu'on va avoir pour distribuer les plis. Parce que sur les trois quarts des bureaux de poste de France, les plis arrivent le jeudi matin."

"Ça nous embête réellement de savoir qu'éventuellement des électeurs et électrices sont privés de propagande électorale... Mais pour cela, on demande à être payés." Christophe Musslé, postier, membre de la CGT à franceinfo

Contactée par franceinfo, la direction de la Poste indique que les heures supplémentaires réalisées par les facteurs pour cette mission leur seront bien payées. Selon elle, le mouvement est pour l'instant peu suivi. Elle assure que la distribution des plis électoraux avance comme prévu : au moins 45% des électeurs les ont reçus dans leur boîte aux lettres.

L'opération est surveillée de près par le ministère de l'Intérieur (en charge de l'organisation des élections) après le fiasco de 2021 : 40% des électeurs n'avaient pas reçu les professions de foi avant le second tour des élections régionales et départementales. La faute à un acteur privé, Adrexo, qui a failli dans la distribution de ces plis électoraux, sur une bonne moitié de la France. Pour les prochains scrutins, présidentiels et législatifs, c'est La Poste qui est en charge de toute la distribution. L'entreprise a remporté l'appel d'offre et les 83 millions d'euros prévus par le contrat.

"C'est de leur faute"

Pour le premier tour, l'entreprise affirme que près d'un électeur sur 10 ne verra pas une seule profession de foi, soit le taux habituel pour une élection. Et cela n'a rien à voir avec le mouvement social des postiers. "C'est de leur faute", affirme La Poste, au sujet des citoyens non livrés. Après avoir déménagé, ils n'ont pas donné à l'opérateur leur nouvelle adresse ou alors ils n'ont pas changé de liste électorale. Les professions de foi sont donc parties à leur ancienne adresse.

Grève ou problème d'adresse, si vous faites partie des électeurs privés de profession de foi, il vous est toujours possible de consulter cette propagande électorale officielle sur le site de la commission nationale de contrôle de la campagne électorale. Vous avez le choix entre des documents écrits ou sonores.