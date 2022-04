Présidentielle 2022 : entre volonté de changement et désillusion, plongée dans les bulletins de vote des habitants de Mortagne-au-Perche

À six jours du premier tour de l'élection présidentielle, franceinfo vous emmène entre Paris et Mortagne-au-Perche (Orne), à la rencontre des électeurs. Espoirs, craintes et intentions de vote.

Jusqu'à la fin de la campagne pour le premier tour de l'élection présidentielle 2022, franceinfo vous donne la parole : du lundi 4 au vendredi 8 avril, nous écoutons vos attentes, vos intentions de vote, vos espoirs ou vos frustrations. Des discussions politiques avec les Français rencontrés en itinérances.

Départ de Paris, direction Mortagne-au-Perche dans le département de l'Orne. Au cours de ces 155 kilomètres entre autoroute et campagne, premier arrêt sur une aire de repos qui possède également une station essence. Deux des salariés y prennent leur pause repas de trente minutes, la seule de la journée. "Je vais voter parce que je veux que ça change", dit immédiatement Lydia. Sa priorité ? Son pouvoir d'achat, qui "a baissé dramatiquement en quelques années", déplore cette femme de 61 ans. "Les prix sont trop élevés." Elle ne gagne que 1 000 euros par mois, parce qu'elle ne travaille qu'à mi-temps. Pas de quoi s'en sortir.

"Je me débrouille. Je ne mange pas à la fin du mois. Je mange les œufs de mes poules" Lydia, salariée de 61 ans à franceinfo

Conséquence : "Je vais voter contre le gouvernement actuel", affirme Lydia. Sa collègue Fabienne, 54 ans, en fera de même. Elle votera "plus vers la droite, mais pas l'extrême droite", assure-t-elle. Leurs bulletins seront pour Marine Le Pen. "L'extrême droite, pour moi, c'est Éric Zemmour." Selon elle, la candidate du Rassemblement national "est plus pour aider les Français". "Je pense qu'elle a changé. Avant, je n'aurais jamais voté pour elle."

Voter "par élimination" pour certains

À Mortagne-au-Perche, commune d'un peu moins de 4 000 habitants, François Fillon est arrivé en tête du premier tour en 2017, avec 30,83% des voix. Au second tour, Emmanuel Macron l'a emporté avec 68,8% des voix. L'abstention au second tour s'était élevée à 26,28% des suffrages. Dans le centre-ville, cet homme "ne vote plus parce que ce ne sont que des cons". Brigitte, la poissonnière de 64 ans, "vote quand même" mais elle attend "d'avoir des gens honnêtes". Elle voudrait que le prochain président de la République "essaie de faire en sorte qu'il y ait beaucoup moins de charges" pour les petits commerçants comme elle. "Il faut que les gens puissent travailler sans être sous les charges, qu'on puisse embaucher quand on a besoin." Elle est employée par son fils. "Il ne se prend même pas de salaire. Ils vivent sur le salaire de sa femme."

Les panneaux électoraux de la ville sont installés et, déjà, quelques affiches déchirées. Il ne reste qu'un bout de celle de Jean Lassalle. "C'est assez lamentable. Les gens n'y croient plus", déplore une femme de bientôt 81 ans. Elle-même n'y croit "plus trop". Pourtant, elle ira encore voter dimanche. "À notre âge, on vote. Ce sont les vieux qui votent." Son mari de 90 ans a un choix "très arrêté" sur la candidature de Marine Le Pen. Elle, se sent un peu perdue. "Au départ, ça aurait été Valérie Pécresse mais elle est dans les choux... Alors, qu'est-ce que vous voulez faire ?" Elle envisage potentiellement d'accorder son bulletin au candidat sortant. "J'aime mieux qu'Éric Zemmour. Ça va être par élimination", lâche-t-elle, un brin fataliste.



Des indécis à quelques jours du scrutin

"Ma priorité, c'est le travail bien sûr", affirme de son côté Martine Rameute, la voyante de Mortagne-au-Perche. "Je voudrais que ce soit plus dynamique, que les jeunes n'aillent plus hors de Mortagne mais qu'ils trouvent du travail dans le coin." Elle se dit "indécise", à quelques jours du premier tour. "Certainement comme beaucoup de Français", concède-t-elle. La voyante tire le tarot pour le président-candidat. Sur les cartes, des étoiles. "C'est très bien mais il y a aussi la tempérance donc ça ne sera pas gagné haut la main."