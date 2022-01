DIRECT. Présidentielle 2022 : suivez l'interview de Fabien Roussel, invité des "Matins présidentiels" de 7 heures à 9 heures sur franceinfo

#ITALIE Et là ? Non, toujours pas. Le deuxième tour de scrutin pour l'élection du nouveau président italien n'a rien donné. Plus de la moitié des quelque 1 000 députés, sénateurs et représentants régionaux ont de nouveau voté blanc. Un troisième tour aura lieu demain matin, mais aucune avancée n'est attendue avant jeudi. A partir du quatrième tour, le seuil passe de la majorité des deux tiers à la majorité absolue.

ALESSANDRA TARANTINO / POOL / AFP