DIRECT. Election présidentielle : la candidature d'Anne Hidalgo plane sur les journées d'été du PS

#AFGHANISTAN Au total, en moins de deux semaines, l'armée française a assuré 26 rotations entre Kaboul et la base aérienne 104 d'Abou Dhabi, pivot du dispositif, et 16 vols entre Abou Dhabi et Paris. "Les derniers militaires français ont quitté Kaboul ce soir", confirme l'état-major.





(ETAT-MAJOR DES ARMEES / AFP)