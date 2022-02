Présidentielle : l'eurodéputé LR François-Xavier Bellamy apporte son parrainage à Eric Zemmour

Pour lui, il s'agit d'une question de "responsabilité". L'eurodéputé Les Républicains (LR) François-Xavier Bellamy a annoncé, jeudi 24 février, sur Europe 1, qu'il apportait son parrainage pour la présidentielle à Eric Zemmour, "le candidat le plus en retard dans la quête des parrainages", afin d'éviter une "crise démocratique majeure".

L'ancien chef de file de LR aux européennes de 2019 a également assuré qu'il voterait pour Eric Zemmour en cas de second tour contre Emmanuel Macron. "Si demain il devait y avoir un duel entre Emmanuel Macron et Eric Zemmour, je voterais pour Eric Zemmour", a-t-il déclaré. "Nous avons absolument besoin de tourner la page des cinq ans de macronisme" qui a "profondément abîmé notre pays" et "notre vie démocratique", a affirmé l'élu, aux positions conservatrices revendiquées.

François-Xavier Bellamy a par ailleurs appelé "tous les élus" qui n'ont pas donné de parrainage "à réagir pour empêcher la crise démocratique majeure que nous vivrions demain si nous étions dans une situation de blocage durable". "Nous sommes à quelques jours de la fin des parrainages et nous avons des candidats qui représentent des mouvements importants dans l'opinion, et qui pourraient être empêchés de se présenter à la présidentielle" alors même qu'ils seraient "susceptibles de se qualifier pour le second tour", a souligné le conseiller spécial de Valérie Pécresse, chargé dans son organigramme de campagne des relations avec le parlement européen. "La question qui nous est posée est : voulons nous encore être une démocratie ? Que dirions nous si cela se passait dans d'autres pays ?", a-t-il interrogé.