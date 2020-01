A Beauvais, dans les coulisses d'un conseil municipal

Beauvais (Oise), 57 000 habitants. Du sacré : le plus haut chœur gothique au monde, et du profane : sa jolie mairie. Une majorité de droite. "Dans ma ville", c'est jour de conseil municipal et l'avenir d'une salle d'exposition fera partie des débats. Caroline Cayeux, maire (divers droite) de Beauvais depuis 19 ans, présidera le conseil municipal. Le projet de réhabilitation à 8 millions d'euros préparé par les services culturels sera soumis au vote.

L'opposition seulement constituée de 9 élus, contre 36 de la majorité

Le conseil municipal, c'est toutes les six semaines. À la mairie se profile la dernière réunion préparatoire, sorte de tour de chauffe avant le grand bain. L'ordre du jour sera chargé : ça va de la longueur de la voirie au crématorium. Point épineux : le budget, qui sera soumis au vote. C'est la première délibération parmi 36. L'opposition, c'est seulement 9 élus, essentiellement de gauche, face à une majorité de 36 élus. 18h30 dans la salle du conseil : l'opposition décoche ses flèches sur le budget et sur le coût de la police municipale. Le conseil va durer 4 heures mais l'honneur est sauf : l'intégralité des délibérations a été votée.

