Municipales : sept Français sur dix sont satisfaits de leur maire, selon un sondage

Un quart des Français souhaite par ailleurs sanctionner Emmanuel Macron et son gouvernement lors du scrutin de mars, selon une enquête BVA pour Europe 1 et Orange.

Sept Français sur dix sont satisfaits de l'action de leur maire et de son équipe, selon un sondage BVA pour Europe 1 et Orange diffusé jeudi 13 février. Dans le détail, 71% d'entre eux se disent satisfaits de leur maire et de son conseil, soit 13 points de plus qu'en 2014, contre 29% d'un avis contraire. Ils sont 35% à penser que les municipales de mars seront l'occasion de confirmer l'équipe municipale.

En revanche, pour 36% des Français interrogés, le scrutin sera l'occasion de changer d'équipe, tandis que 29% ne se prononcent pas.

Un quart des Français (26%) souhaite également sanctionner Emmanuel Macron et son gouvernement et seulement 9% les soutenir. Fait notable, la réforme des retraites conditionne aussi bien le souhait de sanctionner que de soutenir l'exécutif. Elle comptera pour 91% de ceux qui veulent le sanctionner et 80% de ceux qui envisagent de le soutenir.

Sécurité, impôts et environnement en tête des priorités

Les enjeux locaux seront cependant largement prioritaires au moment de voter, pour 90% des Français interrogés, et les enjeux nationaux ne prévaudront que pour 10%. Plus de six Français sur dix (65%) n'envisagent pas de voter en fonction du gouvernement.

La sécurité (36%) arrive en tête de leurs priorités "pour améliorer la situation" dans leur commune, devant les impôts et la gestion des finances locales (32%) et la protection de l'environnement (31%). Plusieurs réponses étaient possibles.

Le programme et les propositions du ou de la candidate seront le premier critère de choix (48%), devant son bilan (16%) et sa personnalité (10%).

Enquête réalisée en ligne par BVA du 6 au 10 février auprès de 1 005 personnes de 18 ans et plus, selon la méthode des quotas. Marge d'erreur de 1,4 à 3,1 points.