Municipales 2020 : le taux d'abstention pour le second tour devrait atteindre 59 à 60% à 20 heures, selon une projection

Au premier tour, le 15 mars,l'abstention s'était élevée à 55,25%, ce qui représentait déjà un record.

L'abstention devrait atteindre un record, à 59 à 60% à 20 heures, dimanche 28 juin, à la fermeture des bureaux de vote, pour le second tour des municipales, selon les estimations de trois instituts de sondages. Pour rappel, lors du second tour des élections municipales de 2014, le taux d'abstention était de 37,87%.

>> Résultats, réactions, analyse... Suivez le 2e tour des municipales en direct

Elle devrait être de 40%, pour Elabe Berger-Levrault avec BFMTV et Le Parisien, de 40,5%, selon Harris Interactive/Epoka pour TF1-LCI et RTL. Et de 41% selon Ipsos-Sopra Steria pour France Télévisions, Radio France et les Chaînes parlementaires. Au premier tour, le 15 mars, la participation à 20 heures s'était élevée à 44,66%.

La participation à 17 heures au second tour était déjà basse, avec 34,67% de votants, soit quatre points en dessous de ce qu'elle était à la même heure au 1er tour le 15 mars (38,77%), selon les chiffres du ministère de l'Intérieur.