Élections municipales : des députés déposent une proposition de loi pour réformer le mode de scrutin à Paris, Lyon et Marseille

Une petite révolution aux prochaines élections ? Les quatre députés Renaissance de Paris ont déposé, mercredi 16 octobre, une proposition de loi visant à réformer le scrutin municipal à Paris, Lyon et Marseille, avec l'espoir qu'elle puisse être adoptée d'ici le mois d'avril, pour pouvoir s'appliquer en 2026.

La proposition de loi présentée par Sylvain Maillard, David Amiel, Olivia Grégoire et Jean Laussucq entend permettre aux électeurs de Paris, Lyon et Marseille d'élire leur maire sur un scrutin de liste au suffrage universel direct. En vertu de la loi PLM du 31 décembre 1982, les élections municipales à Paris, Lyon et Marseille se déroulent par arrondissements ou par secteurs, et non à l'échelle de la ville.

"Ce mode de scrutin spécifique est susceptible de conduire à une anomalie démocratique, en ce qu'un maire peut être élu avec le soutien d'une minorité de voix", souligne l'exposé des motifs de la proposition de loi. La proposition de Sylvain Maillard et de ses collègues est "d'instituer deux scrutins simultanés : l'un pour désigner les conseillers de Paris ou les conseillers municipaux de Lyon et Marseille, l'autre pour élire les membres des conseils d'arrondissement".