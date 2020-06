DIRECT. Municipales 2020 à Paris : Agnès Buzyn et Rachida Dati proposent l'exonération de charge pour les entreprises. Regardez le débat entre les candidates

Retrouvez ici l'intégralité de notre live #MUNICIPALES

: "Je pense que c'est très bien de faire ses courses à minuit, mais d'autres ne voudront pas forcément y travailler..." Anne Hidalgo dit "chercher des solutions efficaces", sous-entendu cette proposition d'Agnès Buzyn d'élargir les horaires n'en fait pas partie.

: "Avec l'appui de tous les groupes politiques du conseil du Paris, nous avons voté le 18 mai, parce que nous ne sommes pas arrêtés de travailler pour les Parisiens, un plan de 200 millions d'euros [qui comprend des exonération de charges ou de loyer, pour six mois]."

: Rachida Dati attaque le bilan d'Anne Hidalgo en affirmant que de nombreux Parisiens ont quitté la capitale. C'est vrai : Paris a perdu 53 000 habitants entre 2012 et 2017, soit près de 11 000 par an, rappelle Le Parisien.

: "L'extension des horaires de travail (jusqu'à minuit) ne coûte pas à la ville et permet à ceux qui le veulent de récupérer du chiffre d'affaires. (...) Ça permet la distanciation physique, notamment au moment des soldes, ça permet de décaler les horaires dans les transports en commun et ça permet aux jeunes d'entrer dans le marché du travail."

: "Moi j'ai été ministre, je suis maire, quand j'ai pris une décision, j'ai veillé à ce qu'elle soit exécutée rapidement", souligne Rachida Dati, mettant en avant son efficacité et son expérience.

: "Paris n'était plus attractive avant la crise sanitaire, 60 000 habitants l'ont quitté lors du mandat d'Anne Hidalgo", dénonce Rachida Dati, qui pilonne le bilan de son adversaire (Anne Hidalgo est en ballotage favorable).

: "Cette crise a pointé du doigt nos fragilités, mais la force d'un service public, les hôpitaux, mais aussi aux agents municipaux, une première ligne qui a permis de surmonter nos difficultés, mais aussi de nous relever. (...) Il va falloir maintenant s'attaquer à cette crise économique et sociale."









: "Je voudrais remercier l'ensemble des Parisiens mais aussi des Franciliens qui ont permis à Paris de ne pas sombrer. Je les remercie d'autant plus que pendant ces six dernières années, on leur a compliqué la vie pour travailler."



Rachida Dati se dit confortée dans ses priorités de campagne, la sécurité, et la propreté. "On ne peut pas prétendre avoir joué un rôle dans la crise sanitaire et avoir laissé Paris dans un tel état d'abandon et de saleté."









: "Mon projet est simple, il s'agit de relancer la vie économique et sociale avec un plan Marshall pour les commerces, protéger les personnes âgées et les jeunes, les plus touchées par cette crise, et préparer l'avenir, avec un investissement de 5 milliards d'euros pour la transition écologique."









: C'est parti pour le grand débat de l'entre-deux-tours des municipales à Paris. A suivre en vidéo ici.

: Quel est le rapport de force avant ce second tour ? La liste de la maire sortante Anne Hidalgo (alliée aux écolos) arrive largement en tête des intentions de vote (44%), devant celles de Rachida Dati (33%) et d'Agnès Buzyn (20%), selon un sondage Ifop-Fiducial publié dans Le JDD le 7 juin. Le débat commence dans trois minutes !

: Bonjour @Rouennais. Oui oui, plus de 200 débats sont organisés dans toutes les grandes villes françaises depuis lundi sur les antennes de France 3.

: J'imagine que des débats seront organisés pour toutes les grandes villes de France...

: Les trois candidates parisiennes seront interrogées par William Van Qui, de France 3 Paris Ile-de-France, et Marc Fauvelle, de franceinfo. Elles devront notamment présenter leurs propositions et débattre sur trois grands thèmes : Covid-19 et conséquences économiques, solidarités et personnes fragiles, mobilités et cadre de vie.

: Pour vous remettre en jambe, je vous ai résumé toutes les propositions des trois candidates pour la mairie de Paris dans cet article. Et il y a de nombreux désaccords !







: Bonsoir à tous et à toutes ! Je suis parmi vous, dans le live, le temps du débat entre les trois candidates à la mairie de Paris : Agnès Buzyn, Rachida Dati et Anne Hidalgo. Ça commence à 18 heures précises et vous pouvez le suivre en vidéo dans notre direct.