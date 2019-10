"Bien se préparer", "bien articuler son discours": des formations pour aider les maires à mieux prendre la parole

À moins de six mois des municipales, les élus locaux peaufinent leurs discours et, surtout, la manière de les transmettre. L'Association des maires de France leur propose des formations pour mieux prendre la parole en public.

"Cette formation, j’en ai besoin parce que je suis amené à faire des discours pour différentes raisons, des inaugurations ou des remerciements, et il faut s’exprimer correctement devant le public", explique Fabrice Marcilly, maire de Condé-Sainte-Libiaire, petite commune de Seine-et-Marne. En effet, parce qu'il n'est si facile de prendre la parole en public lorsque l'on est élu local, à moins de six mois des municipales, l'Association des maires de France propose dans ses locaux des formations aux maires et conseillers municipaux pour être plus à l'aise.

Une formatrice pour "développer sa présence à l'oral"

La formation proposée veut accompagner les élus les plus populaires parmi les français dans leurs différents objectifs. "Maîtriser sa communication verbale et non verbale. Développer sa présence à l’oral. Gagner en savoir-faire et en savoir être", comme le détaille la plaquette fournie par l'Association des maires de France. Et pour y parvenir, la formatrice, Marie Verguet, alterne théorie et pratique avec notamment des exerices de mise en situation. Et des retours sur les moments de gêne déjà ressentis.

On a fait l’inauguration d’un lieu où l'on a mis à disposition des équipements sportifs pour les enfants. Et j’ai juste lu mon texte...Fabrice Marcillyà franceinfo

Alors, pour éviter le blanc dans le discours ou la lecture figée, les travaux passent d'abord par une séance d'improvisation, pour ensuite cibler les objectifs poursuivis par la prise de parole. Et pourquoi pas anticiper les réactions des administrés. Place ensuite au débriefing. Didier Courtat, élu de l'Eure, prend la parole et commente la prestation de son collègue : "On sent que tu veux nous convaincre à fond... et du coup cela semble moins naturel..."

"Peut être qu’en face de moi je vais avoir des personnes qui n’adhèrent pas à 100% à ce projet là. Comment je peux m’y préparer ?", explique la formatrice au maire de Condé-Sainte-Libiaire. "Ce que je retiens, commente Jean-Michel Perret, maire de Saint-Hilaire-de-Brethmas, dans le Gard, c'est de surtout bien se préparer, bien articuler son discours." Une formation appréciée par les élus à moins de six mois des municipales et les prises de paroles à répétition qui accompagneront bientôt la campagne.