Les élections européennes "ont une importance particulière" : 21 présidents de l'UE appellent à voter

"Seule une communauté forte sera à même de faire face aux défis globaux de notre temps", déclarent notamment ces chefs d'Etat.

Les présidents français, italien, allemand, autrichien, polonais, hongrois ou encore roumain réunis. Vingt et un présidents de pays de l'Union européenne ont lancé jeudi 9 mai un appel commun à voter au scrutin européen des 23-26 mai. Ils soulignent que c'est "l'avenir européen commun" qui est en jeu, dans une déclaration diffusée à l'occasion du sommet de Sibiu, en Roumanie.

Nous ne pouvons pas et nous ne devons pas considérer la paix, la liberté, la prospérité et le bien-être pour acquis. Il est nécessaire que nous nous engagions tous activement pour la grande idée d'une Europe pacifique et intégrée.Les 21 présidents de l'UEdans leur déclaration commune

"Les élections de 2019 ont une importance particulière : c'est vous, les citoyens européens, qui déciderez quelle voie l'Europe doit suivre", font-ils valoir sur fond de montée de l'euroscepticisme. "Seule une communauté forte sera à même de faire face aux défis globaux de notre temps" comme le changement climatique, le terrorisme et l'immigration, peut-on lire dans cette déclaration.

"Nous voulons une Europe forte et intégrée" et cette Europe "a besoin d'un large vote des peuples". C'est pourquoi "nous vous appelons à exercer votre droit de vote", concluent les 21 présidents, alors que, scrutin après scrutin, les européennes ont de moins en moins mobilisé les citoyens.